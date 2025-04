Inter, Inzaghi: "Bisogna dare merito al Milan, nelle cinque partite ci ha messo in difficoltà e noi, io per primo, dovevamo fare di più"

vedi letture

Simone Inzaghi ha parlato a Mediaset dopo Inter-Milan 0-3. Queste le sue dichiarazioni:

Come hai preso la sconfitta?

“Ci dispiace, questo è il calcio. Bisogna fare chiaramente i complimenti al Milan, ha fatto un’ottima gara. C’è rammarico per il primo tempo, per quello fatto avremmo meritato qualcosa in più. La prima volta che loro sono entrati hanno fatto un bellissimo gol. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su un angolo in cui eravamo tutti bene in marcatura, non siamo stati fortunatissimi in quell’occasione. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto molto meno rispetto al primo”.

Hai paura di una ripercussione?

“Non siamo abituati, dobbiamo essere bravi ad analizzare nel modo giusto. A Bologna non meritavamo di perdere, stasera ci è mancata un po’ di energia nel secondo tempo. È stato bravo il loro portiere sul colpo di testa di de Vrij, il secondo gol ha cambiato l’energia. Ma comunque bisogna dare merito al Milan, nelle cinque partite ci ha messo in difficoltà e noi, io per primo, dovevamo fare di più in queste gare.

Sulla stanchezza:

“Dobbiamo andare avanti. Stanchezza, fisica e mentale, c’è. Dobbiamo andare avanti in questo percorso che ci sta dando grandi gioie ma anche delusioni come stasera: dovevamo fare meglio. Siamo mancati nelle due aree, è lì che si decidono le partite. Ma la stanchezza non deve essere un alibi. Dovevamo essere più bravi. La stanchezza c’è per tutti. Abbiamo avuto un calendario più fitto di altri ma la stanchezza non deve essere assolutamente un alibi. Stasera fa male, volevamo la finale, ma dovevamo fare di più. Per andare in finale non è bastato questo, come spesso succede nel calcio dovevamo fare di più”.

Sul recupero mentale:

“Siamo al 24 aprile, sappiamo che c’è l’ultimo mese che è il più impegnativo: dobbiamo andare avanti con fiducia. Stasera il Milan ha meritato, è giusto che vada in finale. Dobbiamo analizzare le cose buone e le cose meno buone e preparare la partita di domenica con la Roma”.