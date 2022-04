Inter, Inzaghi: "Volevamo fortemente la finale. Ora inseguiamo il Milan in campionato"

MilanNews.it

Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, ha parlato a Mediaset nel post partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “Penso che i ragazzi siano stati fantastici. Abbiamo colpito al momento giusto. Volevamo questo derby, ce ne sono stati 3 diversi uno dall’altro, volevamo questa finale e l’abbiamo meritata”.

Avrà ripercussioni anche sul campionato? “Questo è l’augurio, ci lavoriamo da luglio. Sappiamo qual è il nostro percorso. Tra venti giorni avremo una finale, più un finale di campionato da fare nel migliore dei modi”.

Sul modo di giocare: “Abbiamo fatto un percorso molto impegnativo, abbiamo speso molto a livello fisico e mentale, abbiamo incassato ma siamo rimasti lucidi. Ora ci prendiamo questa finale che volevamo a tutti i costi. Sappiamo che dobbiamo inseguire il Milan che è in testa al campionato, vogliamo lottare fino alla fine su tutti i fronti”.

Su Correa: “Ho 5 attaccanti che stanno bene, l’allenatore ogni giorno deve prendere tantissime decisioni. Abbiamo visto che in questo campionato ci sono stati tanti cambiamenti in avanti, ci sono tante squadre fortissime e sarà una bella lotta fino alla fine. Siamo in corsa su tutto e vogliamo lottare, questi tifosi ci aiuteranno perché tutte le partite sono difficili”.