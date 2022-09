Inter, Lautaro: "Dobbiamo affrontare il derby come abbiamo fatto in tutte le altre partite"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, si è così espresso a InterTV sul derby di sabato contro il Milan: “È la mia partita? Credo lo sia per tutti, per i tifosi. La famiglia nerazzurra deve essere unita, dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo bene, correggere gli errori e arrivare al derby contro il Milan con la mentalità giusta. Dobbiamo affrontarla come abbiamo affrontato tutte le altre partite”.