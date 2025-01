Inter, Lautaro: "Dopo il 2-0 abbiamo smesso di giocare. Il Milan non ha smesso di crederci, merito a loro"

Lautaro Martinez, autore del primo gol nerazzurro di questa sera, ha parlato a Mediaset al termine di Inter-Milan 2-3. Queste le parole dell’argentino:

Cosa resta di questa serata?

“Le cose positive del primo tempo, qualcosina abbiamo fatto. Alla ripresa siamo usciti nel modo giusto, dopo il 2-0 l’Inter ha smesso di giocare e non ha avuto la stessa intensità avuta in quel momento. In queste gare queste cose le paghi”.

È stata la fame a fare la differenza?

“Non so. La fame in una finale c’è sempre. Abbiamo sbagliato qualche situazione da gol sul 2-2, abbiamo avuto diverse opportunità per fare gol. Gli episodi cambiano la partita, non siamo stati bravi a gestire quei momenti e abbiamo perso la gara, non so se meritatamente ma il Milan non ha smesso di crederci e merito a loro”.

Come ti spieghi quello che è successo dopo il 2-0?

“Difficile da spiegare, la prima cosa che mi viene in mente è la tensione. Sapevamo che la miglior arma del Milan è la ripartenza, sono velocissimi a ripartire. Non siamo stati precisi nelle marcature e anche davanti non abbiamo sfruttato le occasioni”.