Inter, Lautaro Martinez sulla semifinale di Champions: "Eravamo di gran lunga superiori al Milan come atteggiamento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez ha ripercorso la strada Champions che ha portato l'Inter in finale. Questo il suo pensiero al Magazine della Champions League sulla semifinale contro il Milan: "Eravamo di gran lunga superiori al Milan come atteggiamento, l'essere andati in vantaggio di due gol ci ha fatto sentire rilassati per il ritorno davanti alla nostra gente. Il gol? Uno dei più importanti della mia carriera, non per la bellezza ma per l'importanza e la storia che c'è dietro. Sono sentimenti unici, sensazioni difficili da descrivere" riporta tuttomercatoweb.com.