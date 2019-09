Inter, Marotta a Sky: "Chance di rimanere a San Siro? Dibattito aperto"

Beppe Marotta, amministratore delegato per la parte sportiva dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby di Milano: "C'è ancora una chance per San Siro? Come sapete, il dibattito è molto aperto. Di questo se ne sta occupando il mio collega, il dottor Antonello (amministratore delegato Inter per la parte corporate, ndr). Devo dire che sia l'Inter che il Milan vogliono assolutamente creare una struttura che sia idonea per contenere queste decine di migliaia di tifosi che settimanalmente seguono i due club, ma in una clima di grande ospitalità. Dev'essere la casa di entrambe. Ci saranno discussioni e dibattiti nei prossimi mesi per arrivare alla soluzione migliore".