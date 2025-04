Inter, Marotta: "Partita importante ma con tante insidie. Avevamo chiesto il rinvio per la partita con la Roma"

vedi letture

Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato a Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le sue parole:

Che partita si aspetta questa sera?

“È una stracittadina, come tale va inquadrata in questo senso. Una partita importante, siamo vicini alla disputa di una finale a cui teniamo molto. Ma le insidie sono tante, il fatto di dover affrontare un avversario con una motivazione elevata vuol dire dover giocare con una motivazione altrettanto forte”.

Sul rinvio della partita con la Roma

“È l’occasione per rinnovare il sentimento di cordoglio verso la figura del Papa, una figura nobile e vicina alle realtà sportive. Ringrazio i giocatori e l’allenatore, che pur avendo a disposizione uno slot per giocare sabato alle 20.45 hanno aderito all’invito della nostra società di giocare domenica nonostante la partita col Barcellona. Il calendario è molto fitto, prima o poi bisogna mettere mano e far sì che il nostro movimento calcistico vada verso l’armonia nelle competizioni. Abbiamo chiesto il rinvio con la Roma perché abbiamo un impegno ravvicinato in Champions League, probabilmente il più importante dell’anno. È la prima volta nella storia recente del calcio che una squadra impegnata in una semifinale di Champions League giochi di domenica. Ovviamente abbiamo cercato il rinvio ma capiamo che il calendario, da qui alla fine, è intasato”.