Inter, Marotta sbotta dopo il Napoli: "L'episodio clamoroso è quello del rigore. Decisione sbagliata che ha portato la partita in un'altra direzione”

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, nella sua intervista ad Inter TV, ha commentato così il rigore assegnato al Napoli nella sfida di questa sera contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

"L'episodio clamoroso è quello del rigore, mi appello al fatto che è incomprensiva la decisione dell'arbitro. Il VAR non è intervenuto, l'arbitro era ben posizionato ma è intervenuto un assistente che era messo peggio. È stata una decisione sbagliata che ha portato la partita in un'altra direzione”.