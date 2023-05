Inter, Mkhitaryan a Prime Video: "Non è ancora finita, ci aspetta una battaglia"

MilanNews.it

Mkhitaryan ha parlato a Prime Video al termine di Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Avevate voglia di vincere: “Dal primo minuto, già dal dopo benfica abbiao dimostrato di avere grande voglia di vincere questa partita. Complimenti ai miei compagni ma la partita non è ancora finita, giocheremo in casa e sarà una grande battaglia".

Potevate fare il terzo: "Dobbiamo essere soddisfatti di questi due gol, dovremo farlo nella prossima partita".

Vi sentite in finale? "Non vogliamo pensarci, vogliamo essere concentrati sulla prossima. Vedremo se arriveremo in finale o no. MVP? Merito dei miei compagni”.