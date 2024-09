Inter, Moratti torna sul derby: "Un promemoria utile a ricordare quanto imprevedibile sia il calcio"

"Considero la partita contro il Milan un promemoria utile a ricordare quanto pericoloso e imprevedibile sia il calcio". Parola di Massimo Moratti, che sembra prendere con filosofia il derby perso.

Raggiunto da Libero, l'ex presidente dell'Inter, storico avversario del Milan di Berlusconi torna così sulla stracittadina: "Non me l'aspettavo, penso che nessuno se l'aspettatava. È una sconfitta che può avere anche una valenza positiva: non è gravissimo lasciare qualche punto e la sconfitta può dare alla squadra la consapevolezza di quale sia la giusta mentalità a certi livelli":