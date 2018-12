Inter, Nainggolan sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari

Radja Nainggolan ne ha combinata un'altra delle sue e, per questo, è stato sospeso temporaneamente dall'attività agonistica dall'Inter. per motivi disciplinari. Non è ancora chiaro nel dettaglio cosa abbia portato Luciano Spalletti a prendere questa decisione nella mattinata di domenica. Quel che è certo, però, è che il Ninja dal suo arrivo a Milano non ha perso le sue abitudini mondane. La notizia della sua presenza frequente al casinò di Montecarlo, infatti, non deve aver fatto particolarmente piacere al club nerazzurro.