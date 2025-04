Inter, nel derby sei cambi rispetto al Bologna: Asllani al posto di Calhanoglu, in attacco Taremi in vantaggio su Correa

Questa sera per il derby di Coppa Italia contro il Milan, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, farà alcuni cambi nella formazione titolare nerazzurra rispetto a quella che tre giorni fa ha iniziato la gara contro il Bologna: come riferisce Sky, in porta ci sarà Josep Martinez al posto di Sommer, in difesa Bisseck e De Vrij sono favoriti su Pavard e Acerbi, a centrocampo Asllani al posto di Calhanoglu, in attacco Taremi in vantaggio su Correa. L'altra modifica rispetto al match al Dall'Ara è Dimarco al posto di Carlos Augusto sulla fascia sinistra.

Ecco la probabile formazione dell'Inter: (3-5-2) Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: mercoledì 23 aprile 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Canale 5, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it