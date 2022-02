Inter, niente Genoa per Gosens: prima convocazione nel derby

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Inter, prudenza per Gosens: sarà out con il Genoa", titola stamane Tuttosport. Massima prudenza con Robin Gosens. Il tedesco ha ormai recuperato dal brutto, doppio, infortunio (bicipite femorale destro) che lo ha tolto dai giochi dal 29 settembre (con ricaduta due mesi dopo); si è allenato in gruppo per quattro giorni in questa settimana, ma alla fine Simone Inzaghi , insieme allo staff medico e all’ex atalantino ha deciso di non portare l’esterno a Genova e preservarlo, rimandando così la sua prima convocazione per il derby di Coppa Italia in programma martedì.