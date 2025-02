Inter, S.Inzaghi a Sky: "I precedenti non vanno in campo. Calhanoglu titolare? Decido domani"

Queste le parole a Sky di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, alla vigilia del derby contro il Milan:

Che tipo di partita si aspetta?

"Sappiamo tutti cosa sia un derby, i precedenti non vanno in campo. Sono partite particolari, in campionato abbiamo perso con merito. In Supercoppa dovevamo reagire meglio agli episodi negativi, da un errore arbitrale ai nostri. Le partite sono da giocare fino alla fine"

La vivete come una rivincita?

"No, quello no. È una partita importante, ma ne mancano tantissime. Sappiamo i risvolti positivi o negativi di un derby. Stiamo cercando di prepararla al meglio".

Chi è favorito?

"Ne ho giocati tanti di derby, alla vigilia è difficile dirlo. Sicuramente dovremo fare bene".

È questo il miglior momento dell'Inter in stagione?

"In questo momento stiamo bene, stiamo anche recuperando qualche giocatore importante. Da agosto a gennaio la squadra ha avuto una grande continuità. È quella che dobbiamo continuare a mettere in campo".

Calhanoglu è pronto per giocare titolare?

"Lo è, come tutti i compagni. È tornato in gruppo insieme ad Acerbi ieri, come tutti gli altri si stanno preparando al meglio. Domani c'è l'ultimo allenamento e poi deciderò la formazione".

Lautaro è tornato al top?

"Sta molto bene, come stava bene un mese fa anche quando segnava meno. Ora è tornato a far gol, ma le prestazioni ci sono sempre state".

Sul mercato potrebbe arrivare un esterno, come Zalewski. Così il mercato sarebbe concluso?

"Col derby alle porte non parlerei di mercato. Ci sono due giovani che sono usciti. A livello numerico siamo un po' in difficoltà, di qualcuno abbiamo bisogno"

Il derby dello scudetto è stato il momento più bello da allenatore?

"Assolutamente sì".

Il suo amico Conceicao l'ha un po' fatta arrabbiare con quel sigaro?

"Assolutamente no, ero arrabbiato perché abbiamo perso una partita dove avremmo dovuto fare meglio e reagire meglio