Inter, scudetto nel derby il 21 aprile? Calhanoglu ai tifosi: "Calma..."

Piccolo siparietto fuori dai cancelli di Appiano Gentile. In fila per cercare di fermare qualche giocatore dell'Inter, i tifosi nerazzurri sono riusciti a bloccare Hakan Calhanoglu, in uscita dalla Pinetina: tante le domande sullo scudetto, specialmente per la possibilità di poterlo sollevare già nel derby contro il Milan il 21 aprile. Ma di fronte all'insistenza della piazza, il centrocampista turco ha voluto condividere il messaggio di Simone Inzaghi che circola dall'inizio della stagione, specialmente in questi ultimi mesi cruciali: "Calma...", accompagnato dall'evidente gesto con la mano nel video pubblica da Sky Sport.

La classifica aggiornata dopo l'anticipo della 27esima giornata:

Inter 69

Juventus 57

Milan 56*

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40*

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Hellas 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 13

*una partita in più