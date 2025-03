Inter sulle spine: Lautaro è tornato ad Appiano, domani gli esami per chiarire l'infortunio col derby nel mirino

L'Inter è sulle spine, in attesa. L'aria che si respira ad Appiano Gentile è tesa per le condizioni del capitano nerazzurro, Lautaro Martinez: l'attaccante argentino ha fatto preoccupare un po' tutti per via del rientro praticamente immediato dal ritiro con l'Argentina per il problema alla coscia riscontrato. Proprio nel momento clou della stagione, con la ciurma di Simone Inzaghi invischiata su tre fronti tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Ritorno a casa

Il Toro, in mattinata, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram per comunicare ai suoi fan il ritorno in Italia nella giornata odierna, raffigurato con Marcus Thuram (altro forfait della sosta nazionali) al Bper Training Centre di Appiano Gentile, dove si è messo al lavoro in palestra. L'apprensione però fagocitata dalla possibilità che l'infortunio rimediato contro l'Atalanta e ravvisato dalla Nazionale argentina possa riguardare una lesione, ogni dubbio verrà spazzato via domani.

Giorno importante

Infatti Lautaro, insieme a Dumfries per altro, sosterrà gli esami strumentali domani mattina presso l'Istituto Humanitas di Rozzano per conoscere effettivamente l'entità dell'infortunio rimediato. La speranza in casa Inter è che il capitano possa farcela entro il derby di Coppa Italia contro il Milan il 2 aprile, saltando dunque l'Udinese in programma domenica 30 marzo.