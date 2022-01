Inter, ufficiale l'acquisto di Caicedo: sarà a disposizione per il derby

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022". L'attaccante sarà, dunque, subito a disposizione di Simone Inzaghi - suo allenatore già ai tempi della Lazio - per il derby del 5 febbraio contro il Milan.