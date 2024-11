Ivan Juric dura 12 partite sulla panchina della Roma: ora l'esonero è ufficiale

Ivan Juric è il terzo allenatore esonerato di questo campionato, il secondo della Roma dopo Daniele De Rossi, che il croato aveva sostituito dopo sole quattro partite. Riportiamo integralmente il comunicato del club:

"Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni".

In 12 partite fra campionato ed Europa League, Juric ha vinto in sole 4 occasioni, pareggiato 3 e perso 5. La Roma è attualmente dodicesima in classifica con 13 punti ottenuti e in zona playoff in Europa League con 5 punti ottenuti in 4 partite. Fatale per lui la sconfitta di oggi pomeriggio contro il Bologna per 2-3, anche se la notizia era nell'aria da tempo.