Juve, Cancelo corre verso la Supercoppa: possibile il recupero del terzino contro il Milan

Secondo quanto riferito da Sky Sport ci sono delle possibilità che Joao Cancelo possa recuperare per la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il portoghese, infatti, reduce da un'operazione al menisco, ha svolto quest'oggi una parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Il laterale destro non verrà rischiato, invece, per la partita di Coppa Italia contro il Bologna.