Juve, oggi allenamento alla Continassa previsto al mattino

vedi letture

Nella giornata di ieri la Juventus si è allenata al mattino in vista della gara di campionato contro il Milan, che si gioca sabato alle 18 in casa rossonera. Oggi nuovo appuntamento agli ordini di Thiago Motta alla Continassa, e con qualche nazionale in più, previsto al mattino. Di seguito il report dell'allenamento di ieri.

"Si avvicina per la Juventus il ritorno in campo in Serie A, contro il Milan sabato pomeriggio a San Siro, ad aprire un ciclo intenso di impegni fra Campionato e Champions League.

La squadra, dunque, in attesa dei rientri dei Nazionali, è tornata ad allenarsi questa mattina alla Continassa: come ieri, il menu di giornata ha previsto una fase di riscaldamento e poi focus su esercitazioni dedicate alla tecnica e sul lavoro atletico".