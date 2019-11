Juve, Szczesny: "Il Milan ha giocato benissimo. Non mi capita spesso di fare così tante parate"

Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, ha analizzato il successo sul Milan ai microfoni di JTV:

Partita importante, partita difficile, partita che pesa: siete tornati al primo posto.

"Sì, una partita importantissima, poi il Milan ha giocato benissimo, noi abbiamo trovato un po' di lucidità davanti alla porta nel finale e l'abbiamo portata a casa".

Una parata importante su Paquetà, sei stato molto impegnato: tra i migliori in campo.

"Grazie. Non succede tante volte che alla Juventus debba fare così tante parate, però sono molto contento di aver aiutato la squadra".

Seconda partita dopo la Champions in cui non si subisce gol. Conta farne tanti, ma anche non subirne.

"Per me è importante, io preferisco sempre vincere 1-0 che 4-3. E' una bella emozione, adesso spero che possiamo continuare a non prendere gol".