Juventus, Allegri: "Secondo me non c'è una squadra che può schiacciare il campionato"

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, ha detto la sua su un'eventuale squadra favorita per vincere la Serie A: “Secondo me non c’è una squadra che può schiacciare il campionato. Fai presto sia a perderli che a recuperarli. Noi dobbiamo continuare a lavorare cercando di recuperare il terreno che abbiamo perso all’inizio, vediamo domani sera cosa siamo in grado di fare. Sicuramente faremo una bella partita, poi il risultato vedremo. Ora dopo Malmo non è che siamo diventati fenomeni come prima non eravamo scarsi, ci vuole equilibrio e desiderio di arrivare a essere i migliori”.