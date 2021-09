Juventus, clima teso durante e dopo il match contro il Milan: scontro Szczesny-Rabiot

Il pareggio contro il Milan e il conseguente terzultimo posto in classifica ha lasciato strascichi pesanti in casa Juventus.

Secondo quanto riportato dall'edizione torinese del Corriere della Sera, infatti, Wojciech Szczesny e Adrien Rabiot sono stati protagonisti di uno scontro scaturito dal gol del pareggio del Milan; il portiere polacco, arrabbiato per il corner concesso al Milan sul colpo di testa di Kalulu, avrebbe dapprima rimproverato il compagno per poi spingerlo, fisicamente e platealmente, nella posizione che il francese dovrebbe presidiare sul corner, ovvero all’imbocco dell’area piccola. Rabiot, però, non occuperà la posizione indicata, lasciando via libera a Rebic per il pareggio rossonero. Il battibecco, inoltre, sarebbe proseguito negli spogliatoi con l'aggiunta, inoltre, di altri componenti della squadra; tale motivazione, dunque, spiegherebbe il ritardo dei bianconeri nelle interviste post partita.