Juventus, il report dell'allenamento odierno: sessione di possesso palla e partita finale

Il sito ufficiale della Juventus, juventus.com, riporta in una nota ufficiale ciò che è successo oggi alla Continassa, sede di allenamento del club bianconero: "Entra nel vivo la settimana che porterà all’importante match contro il Milan, in programma per domenica sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Secondo giorno di lavoro sul campo, dunque, per i bianconeri che dopo l’allenamento pomeridiano di ieri si sono ritrovati alla Continassa questa mattina per continuare la preparazione in vista della sfida contro i rossoneri. Sessione odierna che si è focalizzata sulla gestione del possesso palla, con partita finale.

Domani, come accaduto nella giornata di oggi, appuntamento nuovamente al mattino".