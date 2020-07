Juventus, Sarri: "Le scelte scontate sembrano Rugani e Higuain, abbiamo poche soluzioni"

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, si è espresso sulle possiibli scelte di formazione in vista della sfida di domani contro il Milan: "Non abbiamo scelto niente, vediamo. Le soluzioni scontate sembrano Rugani e Higuain. Tutti parlano di rosa ampia ma in questo momento non ci sono molte soluzioni. Chiellini e Alex Sandro hanno fatto ieri il primo allenamento, da questo a essere in condizione per la partita ne passa".

