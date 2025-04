L'Atalanta si gioca tanto oggi, poi affronterà il Milan. CDK out, un diffidato di lusso: la probabile formazione

Il prossimo avversario del Milan in campionato, l'Atalanta, scenderà oggi in campo alle 12:30 per affrontare il Bologna.

Questa la probabile formazione della squadra di Gasperini:

L'Atalanta dovrà fare a meno di De Ketelaere, il belga si è fermato a causa di una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra (due settimane di stop, salterà Bologna e Milan). In attacco dunque spazio alla coppia Retegui-Lookman, con Pasalic a supporto. In difesa scelte quasi obbligate, davanti a Carnesecchi agiranno Djimsiti, Hien e Kolasinac. In mediana De Roon gestirà le operazioni insieme ad Ederson, con Bellanova e Zappacosta sulle corsie esterne.

I diffidati sono Djimsiti e Lookman. Gli indisponibili sono De Ketelaere, Posch, Scalvini e Scamacca, tutti non recuperabili per la sfida contro il Milan.