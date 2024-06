L'Equipe - Il Napoli trema, Kvara ha detto sì al PSG. Serve accordo tra i club

Dopo una stagione fantastica culminata con il terzo scudetto della propria storia, il Napoli quest'anno ha vissuto una stagione in totale contrapposizione a quella precedente, terminando il campionato addirittura in decima posizione. Un risultato che ha alimentato le polemiche dei tifosi e che rimescola molte carte in tavola in vista del mercato. Eppure, con la firma imminente di Antonio Conte, è molto probabile che gli azzurri a partire dall'anno prossimo, liberi anche da impegni europei, possano tornare competitivi per la corsa al titolo.

Un ostacolo grande potrebbe essere il futuro dei big del Napoli e tra questi di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto scrive questa mattina L'Equipe, l'esterno georgiano avrebbe accettato la corte del Paris Saint-Germain che lo avrebbe individuato come erede di Mbappè che si trasferirà al Real Madrid. La notizia viene data dal quotidiano francese addirittura in prima pagina. Il bello, però, arriva adesso con i francesi che devono trovare l'accordo con il club partenopeo che, da parte sua, sembra intenzionato a fare muro.