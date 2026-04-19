L'Hellas si mette a specchio: la probabile formazione del Verona

L'Hellas si mette a specchio: la probabile formazione del VeronaMilanNews.it
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Oggi alle 11:48L'Avversario
di Francesco Finulli

L'Hellas Verona oggi scenderà in campo al "Bentegodi" con l'atteggiamento da ultima spiaggia. E dovrà farlo da qui alla fine del campionato perché per compiere il miracolo salvezza, oggi distante nove punti, gli scaligeri hanno la necessità di non sbagliare un colpo al cospetto di un calendario molto complicato. Dopo il Milan, infatti, la formazione veneta nelle ultime cinque affronterà anche Lecce (scontro diretto), Juventus, Como, Inter e Roma. Appuntamenti da incubo.

L'allenatore Paolo Sammarco, promosso dalla Primavera a stagione in corso, oggi proverà a contrastare Massimiliano Allegri proponendo una formazione a specchio, con il 3-5-2. In attacco insieme a Orban il favorito è Sarr, mentre nei tre di difesa Frese è in vantaggio su Valentini.

PROBABILE FORMAZIONE VERONA (3-5-2)

Montipò
Nelsson, Edmundsson, Frese
Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali
Sarr, Orban

A disp.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Bella-Kotchap, Fallou, Valentini, Lovric, Niasse, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Suslov, Harroui, Isaac, Bowie
All. Sammarco

Indisponibili: Mosquera, Serdar