L'Inter sfida il Cagliari: un solo giocatore rischia la squalifica per il derby

Tra otto giorni il Milan affronterà l'Inter nel derby di ritorno in campionato: si gioca lunedì 22 aprile. Una gara che già di per sè è molto sentita e che lo sarà ancora di più considerando la striscia di cinque sconfitte consecutive per i rossoneri ma soprattutto la possibilità per i nerazzurri di vincere matematicamente lo scudetto con una vittoria contro il Diavolo. Per tale ragione è opportuno guardare a tutti i dettagli della sfida e tra questi ci sono quelli dei diffidati. Ci sono infatti alcuni giocatori che rischiano la squalifica se ammoniti nel corso di questa giornata.

I giocatori diffidati sono di più per il Milan. I rossoneri che dovranno stare attenti al cartellino oggi contro il Sassuolo sono tre: si tratta dei difensori Thiaw e Tomori e del centrocampista Yunus Musah. Tra le fila nerazzurre, invece, solamente un diffidato: si tratta di Henrikh Mkhitaryan. IN questo turno, l'Inter scenderà in campo questa sera, a San Siro, contro il Cagliari di mister Claudio Ranieri.