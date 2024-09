La Curva Nord rinuncia alla coreografia per il derby

Dalla propria pagina ufficiale su Instagram, la Curva Nord Milano ieri ha precisato quella che sarà la scenografia che accompagnerà l'Inter per il derby di questa sera contro il Milan: "La Curva Nord comunica che in occasione del derby di domani non ci sarà il solito spettacolo della coreografia, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di bandierine. Il tutto servirà a rendere la curva una marea neroblu, pronta a distruggere il diavolo".

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it