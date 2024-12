La Roma si allena oggi dopo il 5-0 con il Parma: assente Cristante

Dopo la netta vittoria di domenica per 5-0 contro il Parma, la Roma è tornata agli ordini di Ranieri, al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria, per riprendere gli allenamenti e prepararsi alla grande sfida di domenica contro il Milan.

I giocatori, come di consueto all'indomani di una partita, si sono divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico, mentre invece chi non ha partecipato al match, come Pellegrini, Baldanzi, Soulé e Hermoso, ha svolto lavoro sul campo, lavorando su esercizi di rapidità e resistenza per poi passare al possesso palla e partitelle a tema . Assente Cristante che non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia riscontrato contro l'Atalanta.