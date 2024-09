Lautaro Martinez mastica amaro: "Non abbiamo approcciato bene la partita"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta nel derby col Milan: "Non abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, non l'abbiamo approcciata bene. Abbiamo fatto un po' meglio nel secondo tempo, ma dobbiamo migliorare tantissimo: abbassare la testa e pedalare per alzare il livello, io per primo da capitano della squadra. So di essere in ritardo rispetto all'anno scorso, ma sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e migliorare insieme alla squadra".

La mancanza del gol sta pesando?

"Cerco sempre di lavorare, anche quando le cose vanno bene, per alzare il livello. Cercherò di lavorare il doppio, per aiutare la squadra come ho sempre fatto da quando sono all'Inter".