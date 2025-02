Lazio, Baroni: "Milan squadra fortissima con individualità impressionanti, negli episodi non sono fortunati. Romagnoli sta meglio"

Il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domenica sera sul campo del Milan. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Come sta Vecino? Provedel si riprenderà la porta?

"Per i portieri lo vedrete domenica. Vecino è un giocatore fondamentale per noi, lo ripeto. Quando ci sono questi infortuni bisogna sentire e capire le sensazioni del giocatore, il giocatore è molto vicino. Ieri ha svolto quasi tutto l'allenamento con noi, ci parlerò. Non giocherà dall'inizio, ma vedremo se potrà giocare a gara in corso".

Come sta Romagnoli? Come giudica il periodo di Noslin e Tchaouna?

"Romagnoli sta meglio, ieri ha fatto lavoro di recupero e valuteremo nelle ultime due sedute ma credo sia in fase di recupero. È stata una mia scelta preventiva per quel fastidio all'adduttore, ho preferito non rischiare. Vorrei spendere due parole per Noslin e Tchaouna, capisco che nel recente passato qui ci sono stati giocatori nel ruolo dove si viveva per il gol. Io vedo altri contenuti all'interno della partita, per me Loum ha fatto una buona partita. Dobbiamo sostenerli tutti insieme, voglio ricordare ancora che il peso del gol non è sulle spalle del centravanti ma di tutta la squadra. Sono due ragazzi che hanno dato un contributo importante, mi auguro possano arrivare a dare il contributo di qualche predecessore del passato".

Come sta Patric? Qual è il suo pensiero sul Milan di Conceicao?

"Il Milan è una squadra fortissima con individualità impressionanti. Negli episodi non sono fortunati, specialmente nella partita di Torino ha tirato venti volte verso la porta. È un bellissimo impegno da affrontare a viso aperto per la qualità e la forza dell'avversario. Patric sta meglio, ieri ha lavorato con la squadra e nei prossimi due allenamenti valuteremo se ci sarà la possibilità di partire con noi a San Siro".

Come è cambiata la sua Lazio rispetto alla sfida d'andata del 31 agosto?

"C'è ancora tanto lavoro da fare, la partita di agosto l'abbiamo giocata ad alto livello, mettendo in grande difficoltà il Milan per 40 minuti. Siamo usciti più forti dalla gara d'andata, abbiamo bisogno di queste partite. È una cavalcata lunga, siamo nella fase più bella e importante".

Quanto è cambiato il Milan rispetto al 31 agosto?

"È una squadra forte, per arrivare in Champions bisogna vincere le partite e il Milan ha tutte le qualità per farlo. A gennaio hanno cambiato dei giocatori, sono andati via calciatori forti e ne sono arrivati altri. Hanno delle individualità pazzesche, dobbiamo lavorare di squadra e limitare al minimo le loro qualità individuali".