Lazio, contro il Milan con la grana diffdati: sei calciatori a rischio squalifica

Oltre alle difficoltà della trasferta in casa del Milan in programma oggi per i quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio di Maurizio Sarri dovrà affrontare anche la "grana" diffidati. Alla sfida di San Siro, infatti, i capitolini ci arrivano con ben sei giocatori a rischio qualifica: Cataldi, Felipe Anderson, Hysaj, Luiz Felipe, Moro e Patric. Più uno ovvero lo stesso Sarri. Situazione decisamente diversa per il Milan che affronta la gara odierna con a rischio solo Saelemaekers e Tonali.