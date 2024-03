Lazio, Gila al 45': "Abbiamo fatto un bel primo tempo. Continuando così, arriva il gol"

l difensore della Lazio Mario Gila ha parlato ai microfoni di DAZN, nell'intervallo del match contro il Milan valido per la 27^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma.

Le sue dichiarazioni: "Per la caviglia sto bene per fortuna. Abbiamo fatto un bel primo tempo. Precisi con la palla, ma ci è mancata un po' di cattiveria in fase offensiva. Dobbiamo rimanere così: sicuro che arriva il gol".