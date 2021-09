Lazio, Immobile non si sta allenando con la Nazionale: possibile affaticamento muscolare

Secondo quanto riportato da SkySport, Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana, non si è allenato oggi con i compagni Azzurri: si ipotizza un affaticamento muscolare. Da monitorare, dunque, le sue condizioni in vista sia della sfida di domani tra Italia e Lituania che per quella di domenica tra il Milan e la Lazio.