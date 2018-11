In vista della sfida di domenica contro il Milan, nella Lazio resta in forte Lucas Leiva: ieri il giocatore non si è infatti allenato in gruppo e dunque potrebbe non essere a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro i rossoneri. In caso di forfait, spazio in regia ad uno tra Badelj, Cataldi o Parolo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.