Lazio, Luis Alberto ha convinto Sarri: contro il Milan titolare per la quinta partita di fila

Dopo un inizio di stagione tribolato, Luis Alberto sembra aver convinto mister Maurizio Sarri a puntare su di lui con continuità. Il tecnico della Lazio infatti gli richiede compiti diversi da quelli che svolgeva nelle stagioni passate con Simone Inzaghi. Per questo motivo a volte è partito dalla panchina. Nel match di stasera Luis Alberto, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, partirà titolare per la quinta partita di fila, cosa che per ora mai gli è successa in stagione. Tutto ciò testimonia come Luis Alberto sia a tutti gli effetti un inamovibile nella Lazio di Sarri.