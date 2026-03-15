Lazio-Milan, i convocati di Sarri. Anche Romagnoli e Basic out
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Questi i convocati di Maurizio Sarri per Lazio-Milan di questa sera all’Olimpico.
Portieri: Motta, Furlanetto, Giacomone
Difensori: Pellegrini, Patric, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini
Romagnoli e Basic si aggiungono quindi alla lista degli indisponibili insieme a Cataldi, Gigot, Provedel e Rovella.
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