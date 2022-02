Pomeriggio di riposo precauzionale per Milinkovic-Savic e Patric, riporta tuttomercatoweb.com, che a due giorni da Milan-Lazio hanno lavorato in palestra e non sul campo con tutti gli altri compagni. Mercoledì sera i biancocelesti di Sarri affronteranno il Milan a San Siro in un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.