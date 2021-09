Lazio, Pedro: "Domenica sarà una partita difficile, il Milan è molto aggressivo"

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio della sfida del 12 settembre contro il Milan: "Domenica sarà una partita difficile, il Milan è molto aggressivo con grandi giocatori. Per noi sarà una buona opportunità per mettere in mostra delle buone cose. Ho sempre voglia di vincere e provare cose mai fatte. Lavoro per vincere e conquistare trofei, è questo l'obiettivo finale per cui lavoriamo tutti i giorni. Sono felice che gli stadi siano riaperti, il pubblico è una parte importantissima di questo sport".