Lazio, Sarri: "Immobile in panchina? Riposo per forza, segnali di stanchezza"

Il mister della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Milan valido per la 27^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma.

Le sue dichiarazioni: "La squadra ha fatto un periodo ininterrotto di partite, quindi la stanchezza è mentale e fisica. Immobile in panchina? Riposo per forza. La squadra ha dato segnali di stanchezza, abbiamo accelerato dei recuperi e certi giocatori vanno fatti riposare. Cena in settimana. Ho capito la necessità della squadra di allenarsi meno: invece di fare doppio allenamento, ne abbiamo fatto uno e poi siamo andati a cena".