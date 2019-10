Lecce, Falco: "San Siro è uno degli stadi più belli del mondo. Spero di sbloccarmi contro il Milan..."

Filippo Falco, giocatore del Lecce, ha parlato così a Sky della sfida di domenica sera in casa del Milan: "San Siro credo che sia uno degli stadi più belli e prestigiosi al mondo. Sognavo di giocarci fin da bambino. Sono stupito anche io del mio rendimento, all'esordio contro l'Inter non ci credevo neanche io. Adesso mi manca il gol per arrivare la squadra a raggiungere l'obiettivo, è arrivato l'assist con l'Atalanta, ora spero di sbloccarmi".