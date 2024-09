Lesione al bicipite per Mbappè: stop di almeno tre settimane

Continuano gli infortuni a grappolo. Questa volta a cadere è Kylian Mbappè, infortunatosi ieri nel corso della gara tra Real Madrid e Alaves in cui ha anche segnato una rete. Questa mattina il francese ha svolto esami strumentali ed è emersa, come riportato dallo stesso club, una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo infortunio gli costerà la seconda gara di Champions contro il Lille ma soprattutto il suo primo derby di Madrid che si gioca questa domenica.

Lo stop previsto è di circa tre settimane, dunque dovrebbe tornare in tempo per affrontare il Milan, gara in programma il prossimo 5 novembre. Questa la nota del Real Madrid: "In seguito agli esami effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Kylian Mbappé, gli è stata diagnosticata una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. I suoi progressi saranno monitorati".