Leverkusen difensivista contro il Bayern, Alonso: "Di solito non giochiamo così ma è andata bene"

vedi letture

Il Milan si appresta a sfidare il Bayer Leverkusen nella prossima sfida di Champions League in programma martedì 1° ottobre alle 21 in Germania. Ieri le Aspirine sono riuscite a strappare un pareggio per 1-1 sul campo del Bayern Monaco con le unghie e con i denti, facendo una partita molto difensivista in contraddizione a quelli che sono solitamente i principi di gioco di Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport DE nel post gara.

Le parole di Xabi Alonso: "Abbiamo adottato questo stile di gioco qui all'Allianz Arena. Il Bayern è in ottima forma. Di solito non giochiamo in questo modo, ma possiamo vedere che è andata bene. Non sono preoccupato dal fatto che abbiamo un problema in attacco. Fino ad oggi abbiamo avuto qualche problema difensivo, ma oggi abbiamo fatto bene. Anche l'anno scorso abbiamo pareggiato qui, ma oggi è stata molto dura. Tutta la squadra sta aumentando la pressione. In questa stagione bisogna essere disciplinati contro il Bayern. Bisogna fare grandi sacrifici".