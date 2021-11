Vittoria esterna per l'Atletico Madrid, che nella sfida valida per la quattordicesima giornata di Liga ha superato il Cadice per 4-1 raggiungendo il secondo posto in classifica. Decisive per la formazione di Simeone le reti di Lemar, Griezmann, Correa e Cunha, a cui va aggiunta l'autorete di Oblak in occasione del momentaneo 1-3.