LIVE MN - Atletico, Simeone: "Il Milan ha dinamismo e velocità. Sarà una partita difficile"

Tornare in Italia e a San Siro.

"È sempre bello tornare a giocare contro una grande squadra. Ed è una rosa che è cresciuta molto in questi ultimi anni. San Siro mi piace".

Sul Milan in quarta fascia.

"Sappiamo di affrontare un rivale importante. Giocheremo comunque con tranquillità. Hanno dinamismo e velocità".

Il morale della squadra.

"È alto. È un gruppo maturo e tutti conoscono le dinamiche del calcio. Domani è una partita difficile, ma cercheremo di fare il massimo e so che potremo fargli male".

Come si è evoluto il Milan.

"Mi concentro sul presente. Il Milan ha un'ottima dinamica di gioco e ha fatto bene nella trasferta di Liverpool. Dovremo dare il massimo"

Le ultime partite di campionato.

"Nell'ultima gara l'avversario ha cercato di sottrarci degli spazi. Ci ha obbligato a creare più gioco. Ma nella partita con il Villarreal abbiamo fatto bene. È stata una stagione con molte situazioni di gioco diverse. Dobbiamo continuare ad evolverci".

Recuperi Koke, Lemar e Joao Felix.

"Come ho già detto, abbiamo una rosa larga e di qualità. E ringrazio la società per gli sforzi fatti sul mercato. Dobbiamo agire di conseguenza in base a come si mette la partita".

Bisogna recuperare la personalità che manca. Da dove si inizia?

"Dobbiamo essere noi stessi. Oltre ai ruoli, nel calcio la differenza la si fa nell'area di rigore. Dobbiamo migliorare in quest'aspetto"

