Liverpool, Van Dijk: "Siamo delusi per il ko in Premier, ma col Milan è un'altra partita"

Parlare di ko inatteso col Forest forse è riduttivo, considerando la partenza a fuoco del Liverpool in questa Premier League 2024-25 con Arne Slot in panchina al posto di Klopp. La verità però è che senza nemmeno un punto ad Anfield sabato scorso i Reds hanno perso terreno in classifica, con il Manchester City che ora dista 3 punti, mentre Newcastle e Arsenal sono appena dietro e distanti una lunghezza.

Virgil Van Dijk, intervenuto nel post-partita sul prato di Anfield, ha commentato così l'1-0 subito ai microfoni ufficiali del club: “Ci abbiamo comunque provato, ma credo che siamo stati troppo precipitosi, abbiamo messo la palla in area un po' troppo velocemente o l'abbiamo giocata troppo e quindi non abbiamo ottenuto lo slancio che volevamo. Nel complesso - ha proseguito l'olandese - è stato un pomeriggio deludente, qualcosa che non volevamo accadesse, ma dobbiamo ribaltare la situazione e farne una sorta di reality check per essere migliori per il resto della stagione, perché se si vogliono ottenere risultati in questa stagione il contrasto tra le partite che abbiamo giocato è troppo grande”.

Ma non c'è tempo da perdere, martedì i Reds saranno impegnati a San Siro per affrontare il Milan nella prima uscita della Champions League 2024-25. E Van Dijk ha dichiarato: “Ovviamente tutti sono delusi, come è giusto che sia, ma ricordiamo anche che martedì è un'altra partita importante. Se si vuole rimuginare sulle cose, ci si ritorce contro. Siamo tutti delusi, ma tra un paio d'ore penseremo già a recuperare e a prepararci per martedì. È così che viviamo la nostra vita e questo è ciò che dobbiamo fare, ma la delusione è ancora presente", la chiosa.