Lo Slovan in vista del Milan si fa fermare sul pari. Si rivede l'ex rossonero Kucka

vedi letture

In vista dell'importantissima sfida di Champions League contro il Milan, in programma martedì 26 novembre alle ore 18.45, lo Slovan Bratislava ha anticipa il suo impegno di campionato al venerdì. I campioni in carica di Slovacchia hanno pareggiato sul campo Kosice, partita valida per la 15ª giornata del massimo torneo nazionale: 1-1 il finale con lo Slovan che ha trovato il pari al 73' grazie al capocannoniere Tigran Barseghyan, fin qui 11 reti in campionato. Si è rivisto dopo tempo l'ex rossonero Juraj Kucka, entrato a inizio ripresa. Slovan che si mantiene al comando del torneo con 4 punti di vantaggio sullo Zilina.

Ben diverso il discorso in Champions dove lo Slovan si conferma la squadra più debole tra le 36 partecipanti: quattro partite, altrettante sconfitte, due gol segnati e quindici subiti. Il Milan ritrova gli slovacchi a distanza di 32 anni, quando lo Slovan rappresentava ancora la Cecoslovacchia. Partita valida per il secondo turno che avrebbe permesso l'accesso alla fase Champions League: finì 0-1 a Bratislava con rete di Paolo Maldini mentre il ritorno a San Siro fu una formalità, un 4-0 che vide la prima rete in rossonero di Zvonimir Boban. In rete andarono anche Frank Rijkaard, Marco Simone e Jean-Pierre Papin.

Questa la formazione scesa in campo contro il Kosice (4-3-3): Takac; Medvedev, Bajric, Wimmer, Vojtko (46' Kashia); Ignatenko, Szoke (46' Kucka), Gajdos (70' Strelec); Barseghyan, Metsoko, Mak (70' Marcelli). All. Weiss.

CHAMPIONS LEAGUE, 5ª GIORNATA

Martedì 26 novembre, ore 18.45

Slovan Bratislava - Milan

Sparta Praga - Atletico Madrid

Martedì 26 novembre, ore 21

Barcellona - Brest

Bayern Monaco - Paris Saint-Germain

Inter - Lipsia

Bayer Leverkusen - Salisburgo

Manchester City - Feyenoord

Sporting CP - Arsenal

Young Boys - Atalanta

Mercoledì 27 novembre, ore 18.45

Stella Rossa - Stoccarda

Sturm Graz - Girona

Mercoledì 27 novembre, ore 21

Aston Villa - Juventus

Bologna - Lille

Celtic - Club Brugge

Dinamo Zagabria - Borussia Dortmund

Liverpool - Real Madrid

Monaco - Benfica

PSV Eindhoven - Shakhtar

CLASSIFICA

1. Liverpool 12 (d.r. +9)

2. Sporting 10 (d.r. +7)

3. Monaco 10 (d.r. +6)

4. Brest 10 (d.r. + 6)

5. Inter 10 (d.r. +6)

6. Barcellona 9 (d.r. +10)

7. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)

8. Aston Villa 9 (d.r. +5)

9. Atalanta 8 (d.r. +5)

10. Manchester City 7 (d.r. +6)

11. Juventus 7 (d.r. +2)

12. Arsenal 7 (d.r. +2)

13. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)

14. Lilla 7 (d.r. +1)

15. Celtic 7 (d.r. 0)

16. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)

17. Bayern Monaco 6 (d.r. +4)

18. Real Madrid 6 (d.r. +2)

19. Benfica 6 (d.r. + 2)

20. Milan 6 (d.r. +1)

21. Feyenoord 6 (d.r. -3)

22. Club Brugge 6 (d.r. -3)

23. Atletico Madrid 5 (d.r. -4)

24. PSV 5 (d.r. +2)

25. PSG 4 (d.r. -2)

26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)

27. Stoccarda 4 (d.r. -3)

28. Shakhtar 4 (d.r. -3)

29. Girona 3 (d.r. -4)

30. RB Salisburgo 3 (d.r. -7)

31. Bologna 1 (d.r. -5)

32. RB Lipsia 0 (d.r .-5)

33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)

34. Young Boys 0 (d.r. -10)

35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)

MARCATORI

5 reti: Raphinha e Lewandowski (Barcellona), Kane (Bayern), Gyokeres (Sporting CP)

4 reti: David (Lille), Vinicius (Real Madrid)

3 reti: Guirassy e Adeyemi (Borussia Dortmund), Foden e Haaland (Manchester City), Vlahovic (Juventus), Akturkoglu (Benfica), Luis Diaz (Liverpool), Kulenovic (Dinamo Zagabria), Milambo (Feyenoord), Reijnders (Milan), Sesko (Lipsia), Sima (Brest), Wirtz (Bayer Leverkusen)