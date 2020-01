Ospite di Tiki Taka su Canale 5 Romelu Lukaku ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: “Sarà bello affrontarlo. È un campione, un grande professionista che lavora sempre. Per me che lo conosco è normale che lui faccia queste cose a 38 anni. Ho grande rispetto per lui, a Manchester mi ha dato tantissimi consigli, fin dal primo giorno”.